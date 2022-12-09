Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Средняя зарплата в Петербурге к концу 2022 года, по сравнению с началом года, выросла на 3%, или на 3000 рублей. Больше всего за год средняя зарплата выросла в сфере производства — на 8%, или более чем на 5000 рублей, достигнув отметки в 71 500 рублей.

ИА REGNUM Увеличение зарплаты

Как сообщили 9 декабря аналитики сервиса hh.ru, к декабрю 2022 года медианная предлагаемая зарплата в Северной столице составляет более 64 500 рублей.

Помимо сферы производства, высокий рост зарплат также отмечен в сфере маркетинга и рекламы (+8%, до 69 300 рублей). В целом повышение доходов работников за год зафиксировано в 23 профессиональных сферах петербургского рынка труда. За год доля предложений работы с высокой зарплатой в городе выросла на 86%.

Рейтинг вакансий с самой высокой зарплатой в декабре в Петербурге возглавляют программист 1С (от 220 000 руб. на руки), менеджер по продажам кухонной мебели (до 350 000 руб.), первый заместитель директора частной гимназии (от 250 000 руб. на руки), директор по складской логистике (от 200 000 руб. на руки) и директор по науке (от 200 000 руб. до вычета налогов).

Ранее сообщалось, что на рынке труда Петербурга на одно рабочее место в среднем претендуют около 6–7 кандидатов. Однако по целому ряду профессий конкуренция значительно меньше и имеется дефицит работников.