Москва, 9 декабря, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Если власти РФ введут в стране систему рассрочки и спецсчета для покупки жилой недвижимости некоторыми категориями населения, то это поможет решить ряд проблем, с которыми в настоящее время столкнулся российский рынок жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

AlexanderStein Ипотека

«Сегодня около 19% жителей РФ не имеют собственного жилья, снимают квартиру или комнату, а также каждая десятая семья в России выплачивает ипотеку, — сказал он. — Основной сложностью для получения ипотеки для многих становится накопление средств на первоначальный взнос. Также активно возрастает мобильность граждан, многие компании переходят на удаленную работу, переезжают в более благоприятные климатические условия. В результате растет спрос на арендное жилье».

Как полагает Щербаченко инициатива властей РФ о рассрочках и специальных счетах при правильной организации поможет решить ряд задач.

«Поможет накопить на первоначальный взнос и даст возможность приобрести льготное жилье тем, кто в этом нуждается, после 2023 года (после завершения поддержки льготной ипотеки по ставке 7%). Это в первую очередь врачи, учителя, преподаватели вузов, инженеры, IT-специалисты. Перечень этих специалистов будет определяться регионами самостоятельно, что даст возможность индивидуально подходить к вопросу региональной кадровой обеспеченности, — сказал он. — Таким образом, благодаря данной инициативе будет поддержана строительная отрасль, регионы смогут получить возможность обеспечить себя высококачественными специалистами, а также получат возможность решить вопрос обеспеченности жилья для специалистов и самостоятельно определять приоритеты своего развития».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время российский рынок жилья находится в рисковой зоне и недвижимость может очень сильно упасть в цене.