Москва, 9 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Решение о повышении добычи нефти в России может быть принято по результатам первого квартала после введения западными странами так называемого потолка цен, заявил 9 декабря заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Сазанов

Как сообщалось ранее, 8 декабря вслед за ЕС о введении так называемого потолка цен на российскую нефть заявили и власти Норвегии. Анонсированная цель — ужесточение антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что подготовка ответных мер на введение так называемого потолка цен уже завершается.