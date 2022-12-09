Магнитогорск, Челябинская область, 9 декабря, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Заместитель генерального директора по внешним коммуникациям ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Владимир Руга вышел из состава правления, а также, по информации источника, близкого к компании, покидает ММК.

Россия, Челябинская область, Магнитогорск Разливка стали в третьем мартеновском цехе ММК. июнь 1942.

Владимир Руга начал работать в ММК в 2010 году в должности директора по внешним коммуникациям. Ранее руководил коммуникационным направлением в таких компаниях, как ОАО «Сибнефть» и «ТНК-BP».

ПАО «ММК» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.