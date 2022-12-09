Москва, 9 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе более чем в десять раз выше, чем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава российского государства подчеркнул, что цены на энергоносители в странах Евразийского экономического союза кардинально отличаются от тарифов Евросоюза.

Читайте также: Путин рассказал о росте производства сельхозпродукции в рамках ЕАЭС

«Разница в ценах на газ в странах Евразийского экономического союза и Евросоюза в десять и более раз», — сообщил он, добавив, что это дает условия для экономического развития.

Также российский президент сравнил ситуацию с занятостью населения Европейского союза и ЕАЭС.