Путин: цены на газ в Европе в десять раз выше, чем в ЕАЭС
Москва, 9 декабря, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе более чем в десять раз выше, чем в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета.
Глава российского государства подчеркнул, что цены на энергоносители в странах Евразийского экономического союза кардинально отличаются от тарифов Евросоюза.
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«Разница в ценах на газ в странах Евразийского экономического союза и Евросоюза в десять и более раз», — сообщил он, добавив, что это дает условия для экономического развития.
Также российский президент сравнил ситуацию с занятостью населения Европейского союза и ЕАЭС.