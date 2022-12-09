Бишкек, 9 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В 2022 году спад российского ВВП составит 2,9%. Об этом 9 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, России предрекали спад экономики под 20%, однако в текущем году спад составит 2,9%, а в 2023 году — 0,9%.

«И будем дальше двигаться в позитивном тренде», — сказал Путин.

Глава государства также сравнил ситуацию с безработицей в Евросоюзе и ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад превратил Украину в колонию, используя украинский народ как пушечное мясо, заявил президент России Владимир Путин.