Омск, 9 декабря, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Житель Омска в сильном алкогольном опьянении всю ночь пытался вызвать проститутку, а на утро обнаружил, что с его счетов пропали более 600 тыс. рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Цитата из к/ф «Красотка». реж Гэрри Маршалл. 1990. США Проститутка

Обратившийся в полицию 28-летний мужчина пояснил, что, выпив, захотел развлечься и нашел в интернете соответствующее объявление, позвонив по нему.

Женщина согласилась приехать, однако потребовала предоплату в размере 2 тыс. рублей. После того как мужчина перевел деньги, ему позвонил неизвестный, который представился оператором сайта и потребовал страховку в размере почти 13 тыс. рублей.

«После осуществления перевода собеседник вновь перезвонил и сообщил, что деньги на счет не поступили. Заявитель еще несколько раз осуществлял переводы под различными предлогами», — сообщили в ведомстве.

На следующее утро мужчина обнаружил, что с его счета списано более 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нефтеюганске (ХМАО) две женщины привлечены к административной ответственности за занятие проституцией. На них пожаловались в полицию недовольные клиенты.

Двое мужчин заказали интим-услуги на час, заплатив 6500 рублей. Проведя со «жрицами любви» 20 минут, клиенты потребовали перерасчёт. Женщины отказались отдавать деньги.

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