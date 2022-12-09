Афины , 9 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Алексей Трубицын

Вольная борьба в Древней Греции

Термин «частная военная компания» у большинства людей ассоциируется или с современностью, или как минимум с XX веком, однако, в действительности, прообразы современных ЧВК существовали еще в глубокой древности. И наиболее известной из таких «частных армий» стали легендарные «Десять тысяч» — войско греческих наемников, отправившееся за тридевять земель, чтобы добыть своему нанимателю царскую тиару.

Во времена чудес и легенд, когда наш мир еще не был таким старым, один молодой персидский царевич по имени Кир задумал бросить вызов своему старшему брату, великому царю Артаксерксу II. Но за спиной царя — все его огромное войско, в то время как Кира поддерживала лишь горстка сторонников. И тогда мятежный царевич решил нанять греков, причем сразу целую армию.

Этой армией и стали «Десять тысяч». Свое прозвище наемное войско получило не просто так — оно насчитывало 10 400 тяжеловооруженных пехотинцев-гоплитов, а также 2500 легких пехотинцев-пельтастов. Греки никогда не брезговали наемничеством и, как правило, нанимались на службу целыми отрядами с собственной структурой и под началом своих офицеров. Они никогда не смешивались с прочими войсками нанимателя, предпочитая действовать несколько обособленно, поскольку этого требовала их тактика — создание плотного строя копейщиков, где каждый прикрывал соседа щитом. Чужеземные воины просто не имели такого вооружения и не могли так сражаться. Именно поэтому наемные древнегреческие армии можно считать этакими прото-ЧВК, которые все свое носили с собой и не позволяли даже нанимателю вмешиваться в их внутренние дела. При этом «Десять тысяч» включали в себя уроженцев самых разных греческих городов и регионов, а командовал ими спартанский военачальник Клеарх.

В 401 году до н. э. греки выступили в поход. Наконец, в начале осени того же года две армии сошлись в местечке Кунакса на берегу Евфрата, недалеко от современного Багдада. Как писал афинянин Ксенофонт, один из офицеров греческого войска и летописец похода «Десяти тысяч», греческие наемники дважды опрокинули своих противников ценой ранения всего лишь одного своего бойца. Даже если это была похвальба — а так оно, скорее всего, и было — «Десяти тысячам» действительно удалось смять персов на своем фланге и склонить удачу на сторону своего нанимателя Кира. Однако молодой царевич слишком рано уверовал в свой успех. Окруженный лишь группой телохранителей, он ринулся к шатру брата, намереваясь убить того, однако был сражен коротким метательным копьем и выпустил уже почти свершившуюся победу из своих холодеющих рук.

Греки до поры не знали о гибели своего нанимателя, однако, когда их персидские союзники из войска Кира начали разбегаться, а конница Артаксеркса глубоким охватом выскочила к обозу и разграбила его, оставив наемников без провизии, все стало на свои места. Фактически выиграв битву, «Десять тысяч» проиграли войну и остались совсем одни прямо в центре враждебной державы за многие сотни километров от дома.

В последней отчаянной попытке что-то исправить Клеарх обратился к одному из сторонников погибшего Кира, Ариэю, с предложением выиграть сражение теперь уже для него и его возвести на трон. Однако Ариэй отказался, мотивируя это тем, что в его жилах нет ни капли царской крови и его правление никак не будет легитимным. Тогда греки предложили свои услуги Тиссаферну, полководцу Артаксеркса, предложив сделать новым царем уже его, но и он ответил отказом, призвав греков сдаться. На это пойти не мог уже сам Клеарх. В итоге сошлись на следующем: персидский полководец дает грекам провизию и дает им спокойно уйти домой, в результате чего все остаются довольными и, что важнее, живыми.

Поначалу Тиссаферн действительно держал слово, однако за его сговорчивостью таилось коварство. Собрав у себя на пиру всех старших офицеров греческого войска, включая Клеарха, он вероломно их перебил, надеясь на то, что оставшееся без командиров войско быстро разложится и греков можно будет взять «тепленькими». Но, как уже было сказано, греческих наемников всегда отличало то, что они поступали на службу с сохранением собственной организации и иерархии и не позволяли нанимателю совать нос в свои внутренние дела. Обезглавленные «Десять тысяч» устроили совет, на котором путем демократического голосования выбрали себе новых офицеров из числа наиболее авторитетных людей в войске. В числе этих новоизбранных командиров оказался и афинянин Ксенофонт, который впоследствии изложит историю похода в своем труде под названием «Анабасис», что можно перевести как «Поход».

Греки вновь двинулись в путь — их дорога лежала на север, к побережью Черного моря, где было немало греческих поселений. Только теперь в дороге их неустанно преследовали отряды Тиссаферна, вновь и вновь навязывавшие наемникам бой. Больше года шли они — больше года в боях и мелких стычках по дороге домой через враждебные земли. Провизию и все необходимое также приходилось добывать в бою. Наконец, спустя многие месяцы испытаний, греки вышли к морю — воины радовались как дети и кричали «Таласса! Таласса!» («Море, море»). К тому моменту от заявленных «Десяти тысяч» осталась едва ли половина воинов. Их поход в сердце Персидской империи и обратно стал одним из наиболее знаковых событий в истории, и данный сюжет остается востребованным в массовой культуре и по сей день. Такова была история первой ЧВК.