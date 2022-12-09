Бишкек, 9 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пожаловался главе Киргизии Садыру Жапарову на западный автопром.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Я опоздал? Mercedes слабый, не заводится. Пешком пришел», — сказал Лукашенко.

Президент Киргизии заверил, что белорусский лидер всё-таки успел вовремя, и проводил коллегу к главам других стран — участниц саммита.

Напомним, 9 декабря в селе Чон-Арык, прилегающем к Бишкеку, стартовал саммит ЕАЭС, участие в котором принимают лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Планируется обсуждение формирования общего рынка газа, создания межведомственного совета в сфере энергетики, углубления интеграции на пространстве ЕАЭС, развития единого рынка услуг. Также будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год.