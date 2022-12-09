Президент Белоруссии пожаловался на западный автопром
Лукашенко из-за заглохшего Mercedes пришёл пешком на саммит ЕАЭС
Бишкек, 9 декабря, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пожаловался главе Киргизии Садыру Жапарову на западный автопром.
«Я опоздал? Mercedes слабый, не заводится. Пешком пришел», — сказал Лукашенко.
Президент Киргизии заверил, что белорусский лидер всё-таки успел вовремя, и проводил коллегу к главам других стран — участниц саммита.
Напомним, 9 декабря в селе Чон-Арык, прилегающем к Бишкеку, стартовал саммит ЕАЭС, участие в котором принимают лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Планируется обсуждение формирования общего рынка газа, создания межведомственного совета в сфере энергетики, углубления интеграции на пространстве ЕАЭС, развития единого рынка услуг. Также будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год.