Бишкек, 9 декабря, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Необходимо провести единый саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС, заявил 9 декабря в ходе работы саммита ЕАЭС в Бишкеке президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

В таком расширенном составе участники объединений могли бы эффективно обсудить экономические вопросы, считает Лукашенко.

Как сообщалось ранее, в работе саммита Евразийского экономического союза принимают участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении. Предполагается обсудить экономические темы, вопросы интеграции, формирования единого рынка.