Бишкек, 9 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, находящийся с визитом в Бишкеке, провел личную встречу с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно опубликованным данным, лидеры двух стран приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Стороны также выразили обеспокоенность распространением бездоказательных обвинений отдельных стран в кибератаках.