Оттава, 9 декабря, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Руководство Канады ввело новые санкции в отношении Российской Федерации, Мьянмы и Ирана. Об этом 9 декабря сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-службу министерства иностранных дел Канады.

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По информации агентства, санкции были введены из-за того, что правительства этих стран якобы нарушили права человека.

Уточняется, что данные меры включили санкции против 33 действующих либо бывших высокопоставленных чиновников России, а также шести организаций, которые якобы причастны к «систематическим нарушениям прав человека» в отношении жителей, которые протестуют против спецоперации.

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