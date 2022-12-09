Ереван, 9 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Товарооборот Армении за девять месяцев 2022 года со странами ЕАЭС составил более $3 млрд. Об этом 9 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

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«Наблюдается динамика роста во взаимной торговле. Товарооборот Армении со странами ЕАЭС за январь–сентябрь текущего года в эквиваленте составил более $3 млрд», — сказал Пашинян.

Он отметил, что этот показатель вырос примерно на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним, 9 декабря в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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