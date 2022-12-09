Москва, 9 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Относительная стабилизация ситуации с оборотом наркотиков в России является временной, заявили 9 декабря в Министерстве внутренних дел России.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

В ведомстве считают, что с высокой долей вероятности в ближайшее десятилетие ситуация ухудшится. За счет взросления молодой категории ожидается значительный прирост населения наиболее «наркоопасного возраста» (20-24 года).

По данным МВД России, от наркотиков в стране за последние пять лет погибли в 2,5 раза больше подростков и детей, чем за предыдущий аналогичный период.