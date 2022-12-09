Москва, 9 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В Европе и США нет настоящих героев. Об этом 9 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Он напомнил, что героем является такой человек, который готов пожертвовать собой ради своей Родины, защищать людей, нуждающихся в помощи.

«У нас много Героев с большой буквы», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что в России гордятся ими, помнят и берут с них пример.

«А вот в тусклой, свихнувшейся от интеллектуального вырождения Европе и разжиревших от бесконечного печатания долларов, но больных деменцией США таких больше нет», — заявил Медведев.

Он уточнил, что поэтому Россия сильнее.

«Поэтому мы сильнее. Поэтому мы победим. С Днём Героев Отечества!» — сообщил дипломат.