Москва, 9 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Решение об ответе России на введение западными странами «потолка» цен на российскую нефть будет обнародовано в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Идет экспертное обсуждение, оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение», — сказал Песков «Известиям».

Он уточнил, что это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков.

«Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что из трех возможных вариантов российского ответа на западную политику потолка цен самый благоприятный для РФ тот, который предполагает запрет контрактов, куда включено условие потолка цен.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак завяил, что введение ценового потолка на нефть из России может привести только лишь к уменьшению инвестиций в эту отрасль во всём мире, что повлечет за собой повышение цен.

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