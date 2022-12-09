Москва, 9 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Пока неизвестно, когда именно президент России Владимир Путин посетит регионы, вернувшиеся в состав страны в 2022 году, заявил 9 декабря в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Очевидно, рано или поздно это произойдет», — добавил он.

Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России по итогам референдумов, проведенных в сентябре 2022 года.

Как сообщалось ранее, 1 декабря 2022 года на встрече с участниками конгресса молодых ученых в Москве президент заявил, что жителям новых регионов необходимо создать все условия для того, чтобы они ощутили преимущества возвращения в состав России.