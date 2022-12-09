Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Подозреваемый по делу о стрельбе по полицейским в городе Новошахтинске Ростовской области арестован на два месяца. Такое решение 9 декабря принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

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«Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана в отношении подозреваемого сроком до 6 февраля 2023 года», — сказали в суде.

Отмечается, что уголовное дело в отношении подозреваемого Павла Николина возбуждено по ч. 1 ст. 317 и ст. 222 УК РФ.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске ранее был судим за кражу и разбой.