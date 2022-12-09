Москва, 9 декабря, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Кадры с последствиями пожара в строительном гипермаркете OBI, расположенном в торговом центре «Мега Химки» в Московской области, опубликовал 9 декабря Следственный комитет России.

Следственный комитет России Пожар ТЦ «Мега Химки» 9 декабря 2022 года

Ролик доступен для просмотра в официальном телеграм-канале ведомства. В результате пожара, как следует из видео, гипермаркет OBI выгорел полностью.

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По данным следствия, причиной крупного пожара стали сварочные работы, не отвечающие технике безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, погиб один человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают работу на месте происшествия.

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