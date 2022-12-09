Москва, 9 декабря, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Киевский режим воюет с церковью, она переживает сейчас тяжелые времена. Об этом 9 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

По его словам, которые приводит газета «Известия», церковь на Украине, с которой борется Киев, переживает «очень и очень трудные времена».

Ранее Российская ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) призвала международные правозащитные организации оценить решения президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), направленные на дискриминацию верующих.

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