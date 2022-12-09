Москва, 9 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Планы ряда российских ведомств ввести в России рассрочку на покупку жилой недвижимости для некоторых категорий населения говорят о том, что чиновники пытаются найти выход из сложной ситуации, которая возникла на рынке жилья РФ и стараются стимулировать спрос любыми способами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«На сегодня рынок недвижимости находится в рисковой зоне, — сказал он. — Недвижимость может очень сильно упасть в цене. Это может повлечь за собой большие риски для экономики России и особенно для банковского сектора. Поэтому сейчас чиновники ищут механизмы выхода из ситуации и стараются стимулировать спрос любыми способами. Что, конечно, очень правильно, на мой взгляд. Иначе нас ждут большие проблемы, которые начнутся с падения цен на квартиры и пойдут метастазами по всей экономике. Возможно, что государство даже начнет выкупать квартиры у застройщиков (правда, по «специальной» цене). У нас сейчас риск один — падение спроса. Падение спроса из-за обеднения населения и перегретых цен на жилую недвижимость. Так что риски по рассрочке — это риск последующих неплатежей».

Напомним, как сообщалось ранее, в России может появиться механизм рассрочки для определенных категорий жителей и создания спецсчетов для аккумулирования средств на покупку жилой недвижимости.