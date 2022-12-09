Киев, 9 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Проводится обыск в Свято-Покровском кафедральном соборе в городе Борисполе. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации ведомства, обыск Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполе проводят сотрудники СБУ совместно с национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных общин.

Уточняется, что силовики осматривают территории и помещения для выявления запрещенных к обороту предметов. Они проверяют лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности.

«Данные мероприятия проводятся для предотвращения использования религиозных общин УПЦ «в качестве ячеек русского мира», — пояснили в пресс-службе.

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