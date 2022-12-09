Лондон, 9 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Власти Великобритании ввели санкции против пяти российских представителей вооруженных сил и силовых ведомств, сообщается 9 декабря на сайте британского правительства.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

Так, в расширенный список попали два сотрудника ФСБ Андрей Тишенин и капитан Артур Шамбазов.

Кроме того, ограничительные меры были введены против главы департамента государственных прокуроров Ростовской области Олега Ткаченко, командующего 90-й танковой дивизией Рамиля Ибатуллина и замглавы 534-го военного следственного управления Черноморского флота Валентина Опарина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания добавила в санкционный список 22 представителя органов власти РФ. Среди них десять глав субъектов России.

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