Москва, 9 декабря, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Запад превратил Украину в колонию, используя украинский народ как пушечное мясо. Об этом 9 декабря сообщил президент России Владимир Путин, приветствуя участников встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава российского государства подчеркнул, что на протяжении целого ряда лет западные страны выкачивали и эксплуатировали ресурсы Украины, поощряли геноцид и террор в Донбассе.

Путин подчеркнул, что Запад фактически превратил Украину в колонию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3759150" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России», — заявил президент России.

Он напомнил, что западные страны продолжают поставлять на Украину оружие, боеприпасы, направляют туда наемников, толкают эту страну на самый убийственный путь.

Читайте также: Путин заявил, что в мире происходят мощные геополитические сдвиги