Путин: Запад превратил Украину в колонию, а её народ — в пушечное мясо
Москва, 9 декабря, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Запад превратил Украину в колонию, используя украинский народ как пушечное мясо. Об этом 9 декабря сообщил президент России Владимир Путин, приветствуя участников встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.
Глава российского государства подчеркнул, что на протяжении целого ряда лет западные страны выкачивали и эксплуатировали ресурсы Украины, поощряли геноцид и террор в Донбассе.
Путин подчеркнул, что Запад фактически превратил Украину в колонию.
«И сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России», — заявил президент России.
Он напомнил, что западные страны продолжают поставлять на Украину оружие, боеприпасы, направляют туда наемников, толкают эту страну на самый убийственный путь.
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