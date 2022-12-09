Донецк, 9 декабря, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли четыре района Донецка и Макеевку, сообщили 9 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:05 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:19 ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм, в 11:33 — Киевский район (пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град»), в 11:37 — Куйбышевский район (три снаряда калибра 155 мм).

Кроме того, в 11:33 ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Червоногвардейскому району Макеевки.