Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сообщило подробности уголовного дела, одним из фигурантов которого стал начальник 36-го отдела полиции УМВД России по Выборгскому району города. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за покровительство организаторам притонов с проститутками.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Кроме полицейского 1979 года рождения по делу проходит женщина 1988 года рождения, подозреваемая в даче взятки. Кроме того, в одно производство с расследованием по взятке соединено уголовное дело, возбужденное в отношении этой женщины за организацию занятия проституцией.

По данным следствия, женщина организовала занятия проституцией в специально подобранных помещениях, наняла проституток. За покровительством её незаконной деятельности она обратилась к ранее знакомому ей сотруднику полиции, начальнику отдела, предложив денежное вознаграждение. Полицейский согласился.

«Действуя по ранее достигнутой договорённости, женщина посредством банковских переводов осуществила не менее 16 транзакций на подконтрольные сотруднику банковские счета на общую сумму более 1 млн рублей», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД и сотрудниками СКР мужчина и женщина изобличены и задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.