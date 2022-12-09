Путин предложил странам ШОС развивать военное сотрудничество
Москва, 9 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) нужно развивать военно-техническое сотрудничество, считает президент России Владимир Путин.
«Считаем необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики, делиться опытом строительства национальных вооружённых сил, наращивать военно-техническое сотрудничество, внедрять самые современные образцы вооружения и техники», — сказал российский президент.
По его словам, особое значение приобретают сегодня миротворческие миссии, в том числе продолжение работы по подключению к операциям ООН, которые направлены на поддержание мира.
Путин уверен, что тесное военное партнёрство повысит авторитет стран — участниц объединений в мире.