Москва, 9 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Доложить об обстоятельствах крупного пожара в торговом центре «Мега Химки» поручил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

«Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области А. Ю. Старикову представить доклад по обстоятельствам произошедшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи будут работать над установлением причин возгорания, будет назначен ряд экспертиз.

Напомним, 9 декабря в Химках сгорел торговый центр, сообщалось об одном погибшем.