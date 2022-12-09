Москва, 9 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Информация о том, что запасы газа в европейских хранилищах опустились до 90% — это еще одно доказательство того, что ЕС не сможет обойтись без поиска дополнительных поставок голубого топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Объем запасов газа в газохранилищах может обеспечить только двухмесячное потребление, если не осуществлять их постоянное пополнение, — сказал Сафонов. — Например, в Германии в сезоне 2020–2021 годов среднемесячное потребление газа составляло в осенне-зимний период 9,5 млрд кубометров газа в месяц, а общие мощности газовых хранилищ Европы составляют 72 млрд кубометров газа. Германия в среднем в год потребляет более 90 млрд, Австрия — 9, Италия — 74, Испания — 32, Нидерланды — 44. Как мы видим, ЕС не сможет пережить нынешнюю зиму только за счет закачанного в хранилище газа».

Поэтому, как полагает Сафонов, Европе придется искать дополнительные объемы поставок газа, а из-за разрушенных газопроводов сделать это можно только за счет СПГ либо за счет снижения потребления.

«И тот и другой варианты очень проблематичны. Есть ограничения в терминалах приема СПГ, а граждане не захотят замерзать», — подытожил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза начали активно выкачивать газ из хранилищ, запасы в которых упали ниже 90%.