Москва, 9 декабря, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Соединенными Штатами всё еще в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля прокомментировал обмен гражданина России Виктора Бута и американки Бриттни Грайнер.

«Переговоры касались исключительно темы обменов. Неверно, наверное, делать гипотетические выводы, что это может быть шаг в сторону выхода из кризиса, который мы имеем в двусторонних отношениях», — сказал он в интервью «Известиям».

Песков добавил, что отношения России и США продолжают оставаться в печальном состоянии. Он также отметил, что вопросом обмена занимались специальные службы двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осуждённую за контрабанду наркотиков, обменяли на российского гражданина Виктора Бута, получившего срок за торговлю оружием. Бут не был в России 14 лет и 10 месяцев.

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