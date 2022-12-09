Женева, Швейцария, 9 декабря, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Тенденция по сокращению числа миллиардеров и их активов за год проявилась в России сильнее всего. Общее число миллиардеров в мире снизилось на 87 человек, говорится в опубликованном 8 декабря в Женеве докладе швейцарского банка UBS.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

По данным банка, в марте 2022 года в мире насчитывалось 2668 миллиардеров против 2755 годом ранее. Состояние 360 человек уменьшилось настолько, что перестало достигать $1 млрд. Наряду с этим появились 273 новых миллиардера.

«Суммарное состояние миллиардеров в целом несколько уменьшилось в нестабильных условиях», — пояснили в UBS.

Суммарное богатство миллиардеров уменьшилось по состоянию на март текущего года с $13,1 трлн до $12,7 трлн. В банке полагают, что из-за падения стоимости активов сейчас это число ещё меньше.

Больше всего миллиардеров в США — 735 человек (+11 к прошлому году), они владеют совокупным состоянием в $4,701 трлн (+7%). Далее идёт Китай — 540 миллиардеров (-86 человек, совокупные $2,027 трлн).

Самое заметное уменьшение миллиардеров и их активов наблюдается в России. В марте их было 83 против 117 человек. Суммарное состояние российских миллиардеров сократилось на 43,5% — с $578,1 млрд до $326,9 млрд.

В банке отметили, что миллиардеров в целом стало меньше в Восточной Европе на фоне вооружённого конфликта в регионе.

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