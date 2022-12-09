Москва, 9 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В мире происходят мощные геополитические сдвиги. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Он сообщил, что считает эту встречу своевременной и значимой, поскольку совместная работа в рамках СНГ ШОС позволяет решать вопросы, которые связаны с защитой от внешних угроз, обеспечивания региональной и глобальной стабильности.

Путин отметил, что появляются новые острые вызовы.

«Происходят мощные геополитические сдвиги. На наших глазах рождаются контуры по-настоящему многополярного миропорядка», — подчеркнул глава российского государства.

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Он уточнил, что в Азии, Латинской Америке и Африки формируются новые центры развития, там активно отстаиваются свои национальные интересы и право на свой путь развития.