Министры обороны стран ШОС возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Министры обороны стран ШОС и СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Москва, 9 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложили министры обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 9 декабря сообщили в Минобороны РФ.
В церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также прибывшие в Москву главы оборонных ведомств из девяти стран.
Отмечается, что министры почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почётного караула.
В ведомстве добавили, что делегации из девяти стран прибыли в Москву для участия во встрече глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы международной и региональной безопасности.
Читайте также: Путин обвинил Запад в сознательном обострении международной обстановки