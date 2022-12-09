Москва, 9 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве возложили министры обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом 9 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Могила Неизвестного Солдата

В церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также прибывшие в Москву главы оборонных ведомств из девяти стран.

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Отмечается, что министры почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почётного караула.

В ведомстве добавили, что делегации из девяти стран прибыли в Москву для участия во встрече глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы международной и региональной безопасности.

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