Москва, 9 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Ряд стран увеличил объём закупки российской нефти. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, которые приводит газета «Известия», резкое увеличение объёмов закупаемой у России нефти и нефтепродуктов наблюдается в последние месяцы.

Пресс-секретарь главы государства также рассказал о плачевном состоянии отношений России и США.