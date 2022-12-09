В Кремле рассказали об увеличении закупки российской нефти рядом стран
Песков рассказал об увеличении объёмов закупаемой у России нефти и нефтепродуктов
Москва, 9 декабря, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Ряд стран увеличил объём закупки российской нефти. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, которые приводит газета «Известия», резкое увеличение объёмов закупаемой у России нефти и нефтепродуктов наблюдается в последние месяцы.
Пресс-секретарь главы государства также рассказал о плачевном состоянии отношений России и США.