Путин обвинил Запад в сознательном обострении международной обстановки
Москва, 9 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Запад сознательно идёт на обострение обстановки и умножение хаоса в мире. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи министров обороны стран — членов ШОС и СНГ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки», — сказал Путин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в мире растёт конфликтный потенциал из-за стремления Запада сохранить доминирование.
Напомним, 9 декабря в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.