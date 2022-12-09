Москва, 9 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Запад сознательно идёт на обострение обстановки и умножение хаоса в мире. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи министров обороны стран — членов ШОС и СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки», — сказал Путин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в мире растёт конфликтный потенциал из-за стремления Запада сохранить доминирование.

Напомним, 9 декабря в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.