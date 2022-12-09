Москва, 9 декабря, 2022, 12:05 — ИА Регнум. На саммите Евразийского экономического союза, который проходит 9 декабря в Бишкеке, Россия должна напомнить о том, что стабильность и долгосрочные отношения внутри союза выгодны всем его членам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП).

Флаг ЕАЭС

Как полагает депутат, России надо добиваться от других членов ЕАЭС стабильности их деятельности.

«В том смысле, что они слишком часто надеются на то, что «вовремя предать — значит не предать, а предвидеть». Я полагаю, что руководители этих стран слишком часто надеются какими-то сиюминутными выгодами перекрыть выгоды долгосрочные. Стабильность взаимодействия и взаимосвязей в высшей степени нужна и полезна всем членам ЕАЭС. И кстати, замечу, что это же должно по идее подталкивать эти страны к воссоединению. Но фактически воссоединения они боятся совершенно панически. Но надо сказать, что у некоторых из них есть основания к сохранению нынешней дистанции. Думаю, что о необходимости стабильности и долгосрочности отношений и должен президент РФ напомнить своим коллегам по ЕАЭС», — заявил Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) заявил о недопустимости ситуации, когда союзники России по ЕАЭС получают от нее то, что нужно им, но отказывают в том, что нужно самой РФ.