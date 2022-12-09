Москва, 9 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Международное правозащитное сообщество закрывает глаза на попытки Запада отменить Россию. Об этом 9 декабря заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

В Международный день памяти жертв преступления геноцида омбудсмен отметила, что международное правозащитное общество «закрывает глаза на беспрецедентное давление». Она выразила сожаление в связи с тем, что страдают все, «кто хоть как-то связан с Россией или говорит по-русски».

Уполномоченный по правам человека в РФ напомнила, что протяжении восьми лет русскоязычное население на Украине подвергалось геноциду, подчеркнув недопустимость истребления отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам.

«Им отказывают в лечении, обучении, мирном пребывании в других странах», — написала Москалькова.

Омбудсмен указала на необходимость сделать всё возможное, чтобы не допустить новых проявлений геноцида.