Москва, 9 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Из-за попыток Запада сохранить своё доминирование в мире увеличивается конфликтный потенциал. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи министров обороны стран — членов ШОС и СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Конфликтный потенциал в мире растёт», — сказал Путин.

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Он отметил, что это является прямым следствием попыток элит Запада сохранить своё политическое, военное, идеологическое, финансовое и экономическое доминирование любыми средствами.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.