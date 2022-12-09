Путин заявил о растущем конфликтном потенциале в мире
Москва, 9 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Из-за попыток Запада сохранить своё доминирование в мире увеличивается конфликтный потенциал. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи министров обороны стран — членов ШОС и СНГ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Конфликтный потенциал в мире растёт», — сказал Путин.
Он отметил, что это является прямым следствием попыток элит Запада сохранить своё политическое, военное, идеологическое, финансовое и экономическое доминирование любыми средствами.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Москве состоится встреча глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.