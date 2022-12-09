Москва, 9 декабря, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Отношения между США и Россией остаются в «печальном состоянии». Об этом 9 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, переговоры между Москвой и Вашингтоном по обмену россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер не являются шагом к выходу из кризиса в отношениях.

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«Переговоры эти касались исключительно темы обмена, неверно, наверное, делать какие-то такие гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону выхода из того кризиса, который мы сейчас имеем в двусторонних отношениях», — приводит его слова «Известия».

Песков также сообщил, что в Кремле пожелали Буту скорейшей реабилитации.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад превратил Украину в колонию, используя украинский народ как пушечное мясо, сообщил президент России Владимир Путин приветствуя участников встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

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