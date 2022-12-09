Киев, 9 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Ректора Почаевской духовной семинарии заподозрили в антиукраинской деятельности. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

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В сообщении говорится о том, что архиепископ якобы распространял через социальные сети сообщения, в которых унижал достоинство и национальную честь жителей Украины.

СБУ заподозрила руководителя Почаевской духовной семинарии также и в разжигании религиозной вражды и ненависти.

«Чтобы разгонять деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а для подготовки своих публикаций пользовался нарративами российских пропагандистов», — утверждают в пресс-службе.

Уточняется, что, помимо этого, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого, а также в помещениях семинарии сотрудники СБУ нашли литературу, в которой была пророссийская информация о внутренней ситуации на Украине.

Сообщается, что архиепископа заподозрили в нарушении равноправия граждан (ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины).

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