Бишкек, 9 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Западные страны на протяжении долгого времени беззастенчиво выкачивали ресурсы Украины, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Запад на протяжении целого ряда лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины, поощрял геноцид», — заявил глава государства в обращении к главам оборонных ведомств стран ШОС и СНГ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что партнёры России молчат, когда в телефонных разговорах им напоминают о Минских соглашениях.

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