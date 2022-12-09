Запад долгое время беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины, заявил Путин
Путин: Запад на протяжении долгого времени беззастенчиво выкачивал ресурсы Украины
Бишкек, 9 декабря, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Западные страны на протяжении долгого времени беззастенчиво выкачивали ресурсы Украины, заявил 9 декабря президент России Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Запад на протяжении целого ряда лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины, поощрял геноцид», — заявил глава государства в обращении к главам оборонных ведомств стран ШОС и СНГ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что партнёры России молчат, когда в телефонных разговорах им напоминают о Минских соглашениях.
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