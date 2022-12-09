Москва, 9 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. На саммите ЕАЭС, который состоится 9 декабря в Бишкеке, Россия должна напомнить своим союзникам по Евразийскому экономическому союзу о том, что доступ к ее рынку труда не является чем-то само собой разумеющимся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Надо сказать, что сегодня Россия осуществляет масштабную торговлю, направленную на преодоление санкций, через страны, которые не являются членами ЕАЭС. Через Китай, через Индию и через Турцию. А страны, которые являются членами ЕАЭС, не используются Россией как инструменты нормализации своего геополитического и геоэкономического положения, — сказал Делягин. — Казахстан, в частности, прямо заявил о том, что он, по сути дела, присоединяется к санкциям Запада. В этой ситуации России стоит обратить внимание своих союзников по ЕАЭС, что доступ к ее ресурсам, доступ к ее рынку, в частности к рынку труда, не является чем-то естественным. И сохранение этого доступа требует от стран ЕАЭС встречных шагов».

Поэтому, как полагает Делягин, если страны ЕАЭС будут продолжать получать выгоды от своего сотрудничества с Россией, но отказывать Москве в том, что нужно ей, то возникнет вопрос о том, являются ли они союзниками или противниками.

«Это решение предстоит принять руководителям этих кажущихся суверенными образований, — сказал Делягин. — Во-вторых, мы имеем проект «Великий Туран». Формально турецкий, а в реальности английский. Этот проект прямо ориентирован на уничтожение России. Этот проект крайне энергично развивается именно в странах ЕАЭС. Единственный способ реального создания альтернативы этому проекту для той же Средней Азии заключается в переходе от уничтожения России к развитию России со стороны руководства российского социально-экономического блока. Но вне зависимости от того, будет такой переход осуществлен или не будет, стоит обратить внимание стран ЕАЭС на неприемлемость этого проекта для России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прибыл на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке.