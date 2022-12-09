Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В последнее время проверки торгового центра в Химках, в котором произошёл пожар, не проводились из-за моратория. Об этом 9 декабря сообщил глава подмосковного управления МЧС РФ Сергей Полетыкин в эфире телеканала «Россия-24».

61.mchs.gov.ru Пожарные

«Здесь проблем у нас никаких не возникало в том, что касается именно вопросов обеспечения пожарной безопасности», — сказал Полетыкин.

Тем не менее, по его словам, проверки не проводятся в связи с мораторием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Мега Химки».