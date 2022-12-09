Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Приморский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении трудового мигранта, который напал с ножом на своего коллегу на 39-м этаже небоскреба «Лахта Центр», где они занимались отделочными работами.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Лахта-центр

Тоджиддина Хусейнова признали виновным в покушении на убийство и приговорили к реальному сроку заключения, сообщили 9 декабря в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Как установлено следствием и судом, днем 29 марта 2022 года 30-летний Хусейнов в здании «Лахта Центра» в ходе конфликта из-за денежного долга нанёс потерпевшему того же возраста не менее 21 удара ножом по различным частям тела. Однако довести преступление до убийства не смог, так как очевидцы пресекли его действия. Потерпевшему своевременно оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Хусейнова к шести годам колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск о взыскании с подсудимого в пользу потерпевшего компенсации морального вреда на общую сумму 500 тыс. рублей.