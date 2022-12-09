Москва, 9 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал Виктору Буту, вернувшемуся в Москву после обмена, скорейшей реабилитации после состоявшегося обмена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, которые приводит газета «Известия», отношения между Россией и США остаются «в печальном состоянии», акцентировав внимание на том, что переговоры по россиянину Виктору Буту и баскетболистке Бриттни Грайнер не были «шагом к выходу из кризиса в отношениях двух стран».

Песков также сообщил, что обменом Грайнер на Бута занимались спецслужбы США и России.