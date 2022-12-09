Москва, 9 декабря, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Центральный Банк РФ выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки. Об этом 9 декабря заявил замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслан Булатов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центральный банк РФ

По его словам, ЦБ всегда был против любых программ субсидирования, потому что они искажают цены и создают дисбаланс в долгосрочной перспективе.

«Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела, как на иглу, на льготную ипотеку. И чем дольше сидишь, тем больнее слезать», — сказал Булатов на организованной Сбербанком онлайн-конференции для застройщиков.

Он добавил, что льготная ипотека была хороша тогда, когда её запустили, а именно во время пандемии. Но с тех пор прошло уж почти три года, и за это время цены «разъехались» на первичном и вторичном рынке.

«Обобщая: Банк России за сворачивание постепенное», — заключил он.