Вашингтон, 9 декабря, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Сведения об эффективности оказания помощи Украине и её жителям запросили у надзорного органа республиканцы из комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса США. Об этом говорится в распространённом заявлении представителей Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Запрос направлен в контрольно-ревизионный орган Конгресса США. Законодатели подчеркнули, что помощь со стороны США не должна дублировать другие усилия, её должны получить там, где в ней больше всего нуждаются.

Республиканцев интересует подробный отчёт о том, какая часть из средств США, предоставленных Украине, дошла до руководства в Киеве и до украинских беженцев. Также они хотят узнать, какие механизмы есть для оценки этого.

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