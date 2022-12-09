Химки, Московская область, 9 декабря, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Мега Химки» в Московской области, сообщили 9 декабря журналистам начальник регионального главного управления МЧС Сергей Полетыкин.

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«На 10:45 (мск) даем ликвидацию открытого горения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара в торговом комплексе в Химках составила 18 тыс. кв. метров. Известно об одном погибшем, пострадал пожарный. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Среди причин возгорания называют сварочные работы.

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