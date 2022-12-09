Кронштадт, Санкт-Петербург, 9 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В ходе обысков и других следственных действий, которые провела полиция в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга утром 9 декабря, задержаны три человека. Об этом изданию 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его данным, среди задержанных — замглавы районной администрации Олег Кадомцев, начальник отдела закупок администрации Марина Влайкова и сотрудник подведомственного учреждения Валерий Купцов.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», начальника отдела закупок подозревают в получении взятки в 150 тыс. рублей за незаконное подписание акта выполненных работ по восстановлению объекта культурного наследия — чугунной ограды вокруг «Служительских флигелей» на улице Флотской в Кронштадте. При этом, по предварительным данным, указанные работы компанией «Револис» были выполнены с нарушением госконтракта.

«Главная цель расследования — выяснить, кому дальше утекли деньги от чиновницы», — отмечает источник.

Официальных комментариев от правоохранительных органов о проводимых следственных действиях пока не поступало.