Москва, 9 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Бойцов Вооруженных сил России можно отнести к числу Героев Отечества. Об этом 9 декабря сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Кравцов

По его словам, к героям можно отнести и современников — военнослужащих ВС России, «которые укрепляют суверенитет, обороноспособность страны, с честью выполняют свой профессиональный и ратный долг».

Он сообщил, что военные подают молодежи «вдохновляющий пример служения Отечеству и преданности национальным интересам».

Кравцов подчеркнул, что 9 декабря вся страна отдает дань уважения людям, которые в разные времена и эпохи вставали на защиту страны.

«Не жалея себя, они надёжно оберегали рубежи нашей Родины, спасали жизни соотечественников, совершали героические поступки ради свободы и процветания России», — приводит его слова пресс-служба Минпросвещения РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любовь к Родине передается из поколения в поколение, это чувство священно.

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